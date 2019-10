Finalmente davanti ai nostri occhi la Ferrari F8 Spider, ed è meravigliosa

E' arrivata, è tra noi. Stiamo parlando della nuovissima versione decappottabile della F8 Tributo, la F8 Spider che non ha affatto faticato a raccogliere una folla di persone curiose. Ammiriamola in questo nuovo video.

L'esemplare è di proprietà di una famosa concessionaria di Londra, e si tratta del primo ad esser messo in vendita. E' sempre eccitante veder debuttare una nuova macchina del Cavallino Rampante, e questo nuovo modello in particolare rimpiazza quella che Ferrari stessa riteneva essere la migliore supercar al mondo, la mitica 488 Spider.

La 448 Spider sostituiva a sua volta la 458, ed è stata la prima vettura di Maranello dotata motore centrale a disporre di un turbo. La F8 quindi punta avere la migliore implementazione di un turbo, cercando di raccogliere tutto il know-how ottenuto grazie alla 488 Pista. Infatti la F8 utilizza lo stesso V8 da 3,9 litri bi-turbo, ma al contempo può vantare un alleggerimento dell'albero a gomiti, del volano e delle bielle, nuove componenti che permettono un peso ridotto di circa 18 chilogrammi.

E tra l'altro non sono componenti ferme, ma di movimento, quindi si ottiene una maggiore reattività complessiva del motore, pertanto questi miglioramenti sono utili anche a contrastare il lag del turbo. La potenza raggiunge i 710 cavalli, che si traducono in uno 0-100 di 2,9 secondi e in una velocità massima di 340 km/h.

Ma adesso bando alle ciance, e vi lasciamo gustare il rombo del motore di questa fantastica supercar. Non prima però di avervi informati sull'avvistamento della nuova Ferrari GT presso Maranello, vettura che dovrebbe venire rivelata a breve dalla casa automobilistica italiana.