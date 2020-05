E' l'occasione della vita? Cinque Plymouth Barracuda in vendita per 3.650€

Molto spesso, quando ad esempio vi parliamo di aste come quella riguardante la fantastica Lamborghini Countach LP500 S apparsa sul web qualche giorno fa, ci riferiamo specificatamente a persone piuttosto facoltose, in quanto vengono in genere messe in gioco cifre spaventose. Ma quella di oggi è una eccezione.

Infatti uno spot pubblicitario di Craiglist mette in mostra ben cinque Plymouth Barracuda del 1965, le quali vengono offerte ad un prezzo di poco inferiore ai 750 euro l'una, per un totale di 3.650 euro. Ovviamente sono in molti a volersi portare a casa l'intero pacchetto, ma il venditore proverà a distribuirle in modo equo per evitare problemi. A ogni modo nessuna di queste vetture funziona perfettamente, pertanto l'acquirente dovrà mettere mano al portafogli per sistemare i motori a sei cilindri o a 8 cilindri a V delle quali sono dotate, senza escludere poi tutte le altre spese di restauro chiaramente necessarie.

Le Barracuda del 1965 sono state prodotte tutte con una carrozzeria fastback a due volumi, e per fortuna esternamente la situazione non è così drammatica. Il problema più grosso probabilmente non è legato alla verniciatura, che comunque è stata completamente rovinata dal sole rovente e dalle intemperie della California, dove hanno sostato per molto tempo. L'esposizione prolungata ai raggi UV può infatti portare a problemi ben peggiori concernenti il degrado degli interni, ma in questo caso lasciamo parlare le immagini.

C'è da dire che riportare vetture simili a condizioni eccellenti può comunque essere un'immensa soddisfazione, che magari potrebbe anche portare a un certo guadagno in termini economici. Non sono pochi coloro che si dedicano alla ricerca e al conseguente restauro di vecchie auto per una futura rivendita con margine. Al contempo non è da escludere una situazione troppo grave per esser risolta, ma soltanto metterci direttamente le mani sopra può svelare l'arcano.

Per chiudere passando dal passato al futuro, vogliamo rimandarvi a questi fantastici render, che raffigurano una Porsche 911 in pieno stile Cyberpunk, date un'occhiata.