In occasione del GP di Monaco, Alpine svela una speciale A110 Art Car by Felipe Pantone

Felipe Pantone è un artista contemporaneo argentino, che recentemente ha collaborato con il team Alpine F1 per celebrare l’esordio della casa francese nel campionato Formula 1. La monoposto è stata solamente una prima collaborazione, dato che in occasione del Gran Premio di Monaco, Alpine ha svelato una art car basata sulla A110.

L’Alpine A110 che vedete in questo articolo è stata verniciata a mano dall’artista argentino, il che ha richiesto settimane di lavoro per arrivare al prodotto finito. Per questo motivo la casa produrrà solamente tre esemplari di questa art car, che ovviamente mostreranno alcune differenze tra di loro essendo fatte interamente a mano. Questo aspetto le renderà ancora più esclusive e uniche.

Il vice presidente di Alpine, Cèdric Journel, è rimasto nuovamente colpito dal talento smisurato di Pantone, che ha donato all’auto un look totalmente inedito, con una palette colori ed effetti ottici in grado di dare tanto dinamismo alle forme della piccola sportiva francese.

L’auto è assolutamente speciale, ma sotto la carrozzeria rimane la stessa A110 che conosciamo, equipaggiata con un motore 4 cilindri 1.8 litri in grado di esprimere 292 cavalli e 320 Nm di coppia, che assieme ad un peso totale di soli 1113 kg, l’hanno resa una delle auto più equilibrate e divertenti del mercato attuale, che in un certo senso sarà il canto del cigno di questo modello, che rinascerà sotto forma di auto elettrica, come ha già annunciato Luca De Meo, CEO di Renault.

Per portarsi a casa uno dei tre esemplari destinati alla vendita, bisognerà firmare un assegno di 125 mila euro, ma dopotutto l’esclusività si paga cara. Prima di lasciarvi, vi consigliamo di guardare la Alpine Ravage, un pezzo unico costruito in tributo alle Alpine che correvano e vincevano nei rally degli anni ‘70.