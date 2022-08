Gli obiettivi di vendita di Lucid sono lontani: quest'anno non più di 7.000 vetture

La crisi dei chip e i problemi di approvvigionamento delle materie prime sono ostacoli degni di nota per le aziende più grandi, figuriamoci per quelle più piccole o nate da poco tempo come Lucid Motors. Il brand americano nato per rivaleggiare con Tesla infatti non riuscirà a raggiungere gli obiettivi prefissati, facendo molto peggio del previsto.

Le previsioni di Lucid Motors parlavano di 20.000 veicoli da produrre nel 2022, ma la realtà è ben diversa. In primavera il produttore americano aveva già abbassato le stime ad un valore compreso tra le 12.000 e le 14.000 unità, ma in una recente intervista ad Automotive News, il CEO di Lucid, Peter Rawlinson, ha dichiarato che la produzione del 2022 sarà compresa tra le 6.000 e le 7.000 auto, nonostante abbiano un totale di 37.000 ordini da evadere, il che si traduce in un coda che verrà esaurita nei prossimi cinque anni se il ritmo di produzione resta su questi livelli.

Rowlinson ha poi aggiunto: “La nostra rivisitazione delle linee guida della produzione riflette le straordinarie problematiche che abbiamo incontrato nella catena di approvvigionamento e nella logistica. Abbiamo identificato i principali colli di bottiglia e stiamo adottando le misure appropriate, portando le nostre operazioni logistiche all'interno dell'azienda, aggiungendo assunzioni chiave al team esecutivo e ristrutturando la nostra organizzazione logistica e manifatturiera”.

E se ciò non bastasse, ricordiamo che qualche mese fa Lucid Motors ha dovuto richiamare tutte le Lucid Air prodotte per problemi ai cavi della strumentazione.