Obbligo di targa e assicurazione per i monopattini: le nuove norme volute da Salvini

Gli automobilisti italiani sono particolarmente in apprensione in questi giorni, in discussione in seno al governo c'è infatti un nuovo Disegno di Legge per modificare alcuni articoli del Codice della Strada e fra le novità c'è anche un'assicurazione per monopattini.

Delle principali novità del ddl abbiamo parlato in questo articolo: Salvini severo con neopatentati e chi guida con lo smartphone. Dalla pubblicazione di quel pezzo la bozza è andata a definirsi in maniera sempre più chiara e ora le norme attendono l'approvazione definita in Parlamento. Ci sarà tempo e modo di approfondire tutte le novità, se confermate, oggi però vogliamo soffermarci sui monopattini elettrici - che faranno parecchio discutere.

Moltissimi italiani li utilizzano quotidianamente per andare a scuola o al lavoro, o comunque per sbrigare diverse operazioni quotidiane. Sono mezzi che non inquinano e hanno costi di gestione irrisori, utilizzati nel modo sbagliato però possono diventare pericolosi. Secondo il nuovo ddl chi utilizza un monopattino elettrico dovrà indossare in maniera obbligatoria il casco, anche se maggiorenne (oggi l'obbligo riguarda solo i minorenni). Una novità comprensibile, che noi stessi chiediamo a gran voce da tempo, siamo invece molto più scettici sull'obbligo di targa (un codice identificativo univoco) e di assicurazione.

Non sappiamo quanto potrebbe costare l'assicurazione di un monopattino elettrico, in ogni caso sarebbe una spesa aggiuntiva che senza alcun dubbio scoraggerebbe gli utenti dall'utilizzare mezzi di questo tipo; viaggiare senza assicurazione inoltre potrebbe costare una multa da 100 a 400 euro, mentre potrebbe andare ancora peggio a chi viaggia su un monopattino sprovvisto di frecce direzionali: multa da 200 a 800 euro. I modelli usciti di recente, da un anno a questa parte, sono tutti dotati di frecce direzionali (fra gli ultimi modelli usciti lo Xiaomi Electric Scooter 4 che abbiamo provato), i problemi potrebbero arrivare per i modelli più datati - a cui gli utenti dovranno aggiungere kit di terze parti. C'è poi una piccola novità anche per i monopattini in sharing, quelli che si possono noleggiare per pochi minuti nelle grandi città. Secondo il ddl è necessario aggiungere un meccanismo che blocchi il dispositivo qualora esca dalle aree consentite.



Vedremo se il Parlamento approverà tutto così com'è oppure se arriverà qualche modifica.