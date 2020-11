Obbligo di catene o gomme invernali dal 15 novembre: come funziona in Zona Rossa?

Quest’anno, a causa del caos Coronavirus, quasi non ce ne siamo accorti ma il 15 novembre è arrivato regolarmente - e con lui l’obbligo di montare pneumatici invernali oppure di avere a bordo catene da neve. Ma ci si può recare dal gommista nelle zone rosse e arancioni?

L’obbligo, come ogni anno, sarà valido fino al 15 aprile prossimo ma solo su alcune strade particolarmente a rischio, maggiormente esposte a formazione di ghiaccio e neve. Nonostante l’attuale situazione legata alla pandemia da COVID-19, con diverse regioni d’Italia trasformate in Zona Rossa, il governo non ha concesso alcuna deroga, sarà dunque fondamentale dotarsi del necessario per non incappare in qualche sanzione.

La sanzione amministrativa per non avere a bordo catene compatibili o pneumatici invernali va da 41 a 168 euro nei centri abitati coinvolti dall’obbligo, mentre su strade extraurbane e autostrade si va da 84 a 335 euro. Fortunatamente gommisti e centri specializzati sono regolarmente aperti in questa seconda fase di “lockdown morbido”, anche nelle Zone Rosse assieme alle officine, motivo per cui si potrà effettuare un cambio gomme senza grossi problemi - pur attenendosi alle regole anti contagio.

Nelle regioni “chiuse” sarà ovviamente necessaria un’autocertificazione per recarsi presso il proprio gommista di fiducia, ricordiamo che le gomme adatte alla stagione invernale sono contrassegnate dalle diciture M&S, MS e M-S. Vanno bene anche diversi modelli di pneumatico All Season, valido dunque per tutte e quattro le stagioni. Dotarsi di catene invece è più semplice che recarsi presso un gommista, poiché si possono acquistare anche online. L’importante, per non incappare in sanzioni, è dotarsi di catene compatibili con la propria automobile e non acquistare le più economiche del mercato giusto per averle nel portabagagli - che equivale a non averle, in pratica.