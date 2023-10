Obbligo di assicurazione anche per le e-bike? La UE dice assolutamente no

Come ormai saprete, in parlamento è attesa la discussione in merito a delle nuove regole del Codice della Strada. Fra le novità anche l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, che molto probabilmente saranno confermate. Cosa succederà invece alle e-bike?

In Italia non si è ancora discusso nulla a riguardo, la Corte di Giustizia UE però mette un punto fermo alla vicenda: non si può istituire alcuna assicurazione obbligatoria per le e-bike. Il mercato delle bici elettriche è in forte espansione, le proiezioni dicono addirittura che le e-bike venderanno più delle automobili in Europa nel giro di qualche anno, si tratta dunque di un tema spinoso che andrà a cambiare radicalmente la mobilità nelle nostre città.

Stando a questo importante precedente creato dalla UE, le e-bike dovrebbero essere al sicuro da eventuali assicurazioni: a salvare “capra e cavoli” sono stati i pedali. La Corte ha infatti dichiarato che “le biciclette a trazione elettrica non rientrano nell'obbligo di assicurazione degli autoveicoli in quanto non sono azionate esclusivamente da una forza meccanica”. Sarebbe tutto diverso qualora le e-bike avessero una sorta di acceleratore, in UE però tale dispositivo è vietato. Certo resta la piaga delle bici “truccate”, capaci di superare i 25 km/h imposti dalla legge e senza obbligo di pedalata, questa però è tutta un’altra storia e riguarda veicoli che andrebbero sequestrati in assenza di targa e assicurazione.

La sentenza della Corte europea è arrivata dopo l’analisi di un caso di risarcimento. Un grave incidente ha coinvolto un ciclista su e-bike, investito e successivamente deceduto, la Corte ha così confermato che la responsabilità civile riguarda tradizionalmente motocicli, autovetture e autocarri “mossi esclusivamente da una forza meccanica”. La legge è dunque sempre dalla parte degli utenti più fragili della strada, pedoni e ciclisti: nella sentenza anche l’idea che un veicolo ad assistenza elettrica che possa andare a 20 km/h non ha la forza necessaria per “causare a terzi danni fisici o materiali analoghi a quelli dei motocicli, delle autovetture e degli autocarri”, che circolano a velocità sicuramente più alte.