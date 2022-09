Finalmente obbligatori i semafori con countdown dopo 12 anni di discussione

Di semafori con countdown in Italia se ne parla da almeno 12 anni, dallo scorso maggio però vi abbiamo raccontato di come le cose si stessero finalmente sbloccando (semafori con countdown: ci siamo quasi) e ora il decreto è stato approvato: entro due anni saranno obbligatori.

Di cosa parliamo quando nominiamo i semafori con countdown? Si tratta di speciali semafori che visualizzano il tempo residuo di accensione delle varie luci. Qualche esperimento in Italia si è già visto grazie a un decreto del 27 aprile 2017, diverse città hanno installato semafori pedonali con countdown, ora però entra ufficialmente in vigore una normativa che rende questi dispositivi obbligatori.

Una norma che guarda soprattutto agli utenti più fragili della strada, dunque pedoni e ciclisti, che con i nuovi semafori potranno sapere quanto tempo hanno per attraversare prima che scatti il verde per le auto. L'idea infatti serve a limitare gli incidenti agli incroci, con gli automobilisti che a loro volta - guardando il countdown - possono decidere se accelerare oppure frenare in tempo prima che scatti ufficialmente il rosso.

L'iter legislativo dei semafori con countdown è iniziato nel 2010, ci son voluti dunque 12 anni per l'attuazione (anche gli autovelox attendono una legge da 12 anni), ora però ci siamo: entro due anni gli attraversamenti pedonali e ciclabili (prevalentemente) dovranno avere dei contatori digitali a 2 o 3 cifre posizionati sopra la luce rossa del semaforo, a non più di 4 metri di altezza da terra. Nel decreto anche tutte le norme per l'installazione, in linea con le direttive europee.