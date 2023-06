Nyobolt EV Concept, sembra una Lotus Elise originale e si carica in 6 minuti

Quando si parla di mobilità elettrica ci sono due elementi chiave, ovvero l’autonomia e la velocità di ricarica. Toyota ha annunciato l’arrivo d batterie capaci di oltre 1.000 km di autonomia, invece l’inglese Nyobolt è specializzata nella costruzione di batterie estremamente veloci, che adesso si trovano a bordo della Nyobot EV Concept.

Si tratta di una vettura che a prima vista può essere scambiata per una Lotus Elise prima serie, e il motivo è semplice: è stata disegnata da Julian Thomson, ovvero il designer che diete vita alla Elise S1 (abbiamo intervistato Elisa Artioli, colei a cui è stata dedicata la sportiva Lotus), reinterpretata in questo prototipo con forme più sportive e moderne, ma anche leggermente più generose visto che la Nyobolt EV è più larga e lunga rispettivamente di 100 e 150 mm.

L’elemento cardine del progetto sono però le batterie equipaggiate sulla vettura, che ovviamente permettono una ricarica rapidissima. Si tratta di un pacco batterie agli ioni di litio da 35 kWh che permette di mantenere il peso dell’auto attorno ai 1.000 km, offrendo un’autonomia fino a 250 km e una ricarica completa in appena 6 minuti utilizzando le infrastrutture di ricarica attualmente utilizzate.

Si dice che la ricarica veloce è nemica delle batterie, ma Nyobot le ha testate per oltre 2.000 cicli di ricarica e non ha riscontrato notevoli cali della prestazioni, e inoltre ha annunciato che queste batterie entreranno in produzione nel 2024 e “sono pronte per essere utilizzate dall’industry del mondo automotive”. Quanto alla Nyobolt EV Concept, non è dato sapere se diventerà un’auto di produzione, ma è scontato sottolineare che avrebbe fascino da vendere.