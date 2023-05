Nyck De Vries bloccato con la sua Honda NSX dall'alluvione in Emilia: il video

Nyck De Vries ha potuto toccare con mano il dramma che si sta vivendo da giorni in Emilia Romagna a causa dell'alluvione che ha falcidiato quelle zone. Il maltempo ha obbligato ad annullare il Gp di Imola ma ovviamente non è stata l'unica conseguenza.

Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi, con 36mila persone che sono state evacuate e purtroppo 14 sono morte.



Il pilota del team Alpha Tauri, scuderia che ha sede in quel di Faenza, si trovava in Italia in queste ore proprio in vista del Gp che si sarebbe dovuto correre oggi. Peccato però che raggiungere Faenza per un'attività di marketing si è rivelato a dir poco complicato, così come documentato dallo stesso De Vries attraverso una serie di foto e di video pubblicati sulla sua pagina Instagram, in cui si nota il pilota impantanato con la sua Honda NSX.

Le strade principali erano chiuse, di conseguenza De Vries è stato costretto ad utilizzare un percorso secondario, ma anche in questo caso è andata tutt'altro che bene, visto che sul suo cammino il pilota di Alpha Tauri ha trovato una frana: "Martedì sera alle 23:30 ero in direzione Faenza in vista di un'attività di marketing prevista mercoledì in fabbrica. Pioveva a dirotto e Faenza era già allagata e non sono riuscito ad arrivare in hotel. Tornare sull'autostrada non era un'opzione praticabile. Sono rimasto bloccato in un piccolo paesino con un hotel tutto prenotato. Per fortuna la McLaren era rimasta già bloccata lì e il loro uomo del carrello anteriore, Frazer, è stato così gentile da cedermi la stanza".

E ancora: “Il giorno successivo le cose sono andate ancora molto peggio. La hall di quell'albergo si è trasformata in un ricovero d'emergenza per le persone che erano state costrette a lasciare le proprie abitazioni”.

La situazione è andata sempre più peggiorandosi, ancor di più quando mercoledì mattina, comunicato l'annullamento del Gp, De Vries, protagonista di un incidente fantasma in Australia, ha deciso di tornare verso la propria abitazione a Montecarlo.





"Dopo l'annuncio della Formula 1, ho visto un'unica soluzione possibile per tornare a casa, quella di guidare passando da Firenze. Dopo un viaggio avventuroso tra le montagne e grazie all'aiuto delle persone del posto e delle autorità dei vari paesi, finalmente sono arrivato sano e salvo a casa. Ringrazio ogni singola persona che è stata così gentile ad aiutarmi. È stato davvero commovente vedere così tante persone prendersi cura l'uno dell'altro. I miei pensieri vanno a quanti continuano a essere colpiti da questa tragedia. Tornerò preso a Faenza per incontrare il mio team e le persone della regione! Forza".