Nurburgring, traffico e caos in pista: introdotta una nuova area di sosta

Il leggendario circuito del Nurburgring corre ai ripari e alla luce del caos e del traffico che durante i mesi estivi è un classico da quelle parti della Germania, ha deciso di introdurre una nuova area di sosta.

Negli ultimi tempi "all'inferno verde" sono state introdotte diverse le novità, e la più rilevante resta senza dubbio quella riguardante la decisione di vietare la circolazione al Nurburgring alle auto che non garantiscano i 130 km/h di velocità.

Ora si sta lavorando affinchè si possano evitare quegli intasamenti che nei giorni di punta possono portare a code lunghe un chilometro, con auto suddivise in 4 o 5 corsie, con tutto ciò che ne consegue.

La nuova area di sosta sorgerà nella zona del vecchio ingresso, l'area T13, che ora è stata riaperta per tutto il mese di agosto (solamente nel weekend), per cercare di capire se si riuscirà a decongestionare appunto il traffico.

Questo il comunicato ufficiale rilasciato dalla direzione del leggendario Nordschleife: “Una Pitstop Area entrerà in funzione per la prima volta durante i fine settimana. Ciò significa che i conducenti potranno fare una pausa o fare rifornimento tra un giro e l'altro sul Nordschleife nell'area del T13. Successivamente, torneranno immediatamente in pista. C'è spazio per circa 100 veicoli alla volta. Per garantire che tutto fili liscio, due steward regoleranno il traffico”.

Quindi la direzione del circuito aggiunge: “Durante il giro si accede alla zona dei box direttamente dalla Nordschleife all'altezza della chicane Hohenrain e il rientro in pista avviene poco prima della curva Sabine Schmitz”.

Gli organizzatori si aspettano che con tale modifica si vengano a creare dei vantaggi per gli automobilisti in caso di situazioni di forte traffico. “In precedenza – si legge ancora sul comunicato - i conducenti dovevano fare una pausa nell'area di parcheggio presso o vicino alla strada di accesso. L'alternativa che è stata ora creata - con un'uscita e un rientro diretti - è molto più attraente per una breve sosta e alleggerisce anche il traffico sulla strada di accesso. Inoltre, c'è ora la possibilità per i conducenti turistici di fare rifornimento nell'Area Pitstop proprio accanto alla pista”.

Al termine della prova di questo mese, la direzione deciderà se mantenere l'opzione per tutto l'anno o meno. In attesa di novità sapete qual è l'auto più veloce al Nurburgring? L'Italia purtroppo latita.