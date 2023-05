Nurburgring e la svolta storica: se la tua auto non fa i 130 km/h non potrai più accedervi

Da ora in avanti se la tua auto non riesce a toccare almeno i 130 km/h non potrai accedere al circuito del Nurburgring. Lo storico tracciato tedesco ha deciso di riscrivere le proprie regole ammettendo così solo auto veloci.

Dopo i lavori da 11 milioni di euro per digitalizzare il circuito, Nurburgring introduce un'altra novità alzando il limite di velocità di altri 70 km, visto che il precedente era fissato a 60 all'ora. Si tratta di fatto di una regola che penalizza il circuito, ma si è deciso di optare tale cambiamento in favore della sicurezza di cui la pista ha bisogno.

Spesso e volentieri, infatti, il mitico Green Hell è stato additato per non garantire la sicurezza di coloro che vi ci corrono, e tale nuovo limite di velocità cercherà di rendere il circuito più sicuro. Basti pensare che nei weekend più affollati vi si possono trovare fino a 2.000 auto, di cui 250 presenti in contemporanea, e tenendo conto che vi girano bolidi davvero potenti, si capisce quanto sia pericoloso per una supercar che raggiunge facilmente i 300 km/h, trovarsi di fronte una piccola utilitaria che supera a stento i 100 chilometri orari.

I weekend più pericolosi in tal senso sono le sessioni di touristenfahrten, corse a cui chiunque può partecipare, basta che sia dotato di una patente di guida valida. Capita quindi spesso e volentieri di vedere scontri al Nurburgring e nel 2022 se ne sono viste davvero delle belle. Del resto Jeremy Clarkson un giorno disse una cosa saggia: “La velocità non ha mai ucciso nessuno. È il fermarsi improvvisamente, questo è ciò che ti frega“.

La particolarità del Nurburgring è che di fatto sono in vigore le stesse regole che si trovano sulle strade tedesche (ovviamente non rispettate), in quanto il circuito non viene considerato un autodromo al di fuori degli eventi ufficiali per una questione di costi.

Vista la lunghezza esagerata, richiederebbe un numero di assistenti pressochè infinito a bordo pista, oltre a tutta un'altra serie di regole previste durante le gare. In ogni caso la pista resta abbastanza sicura e il portavoce del Nurburgring, Alexander Gerhard, ha dichiarato che si registra un incidente ogni 809 giri percorsi.