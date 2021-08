Il Nurburgring dà spettacolo: pickup assurdi, moto scatenate e gente affacciata sul tetto

Quante volte parliamo del Nurburgring durante l’anno? Tantissime, ma è il circuito per eccellenza, che nella sua variante storica Nordschleife diventa un banco di prova per quasi tutte le vetture del pianeta. Ogni giorno si avvistano nuovi modelli e supercar a zonzo per le colline dell’Eifel, ma durante i track day c’è posto proprio per tutti.

E per fortuna ci sono gli appassionati che documentano certe stranezze appostandosi a lato pista. Alcuni si specializzano nel creare compilation di incidenti, che accadono con una certa frequenza spesso a causa dell’inesperienza dei guidatori del momento, ma altri si limitano ad immortalare supercar e tutto il resto che attraversa l’obiettivo: in questi casi se ne vedono davvero delle belle.

Uno degli ultimi video pubblicati da Auto Addiction mette assieme una serie di veicoli che vanno dall’assurdo al comico. Primo tra tutti un Dodge RAM dalle dimensioni colossali, rialzato ed equipaggiato con pnumatici da offroad puro, tutt’altro che adatti ad un track day del genere.

Le sorprese però non finiscono qui, e poco dopo aver assistito ad un impressionante e rischiosissima sbacchettata di una Aprilia Tuono, veniamo deliziati da un combo di veicoli niente male. Prima una Twingo “kittata” alla bella e meglio in fuga da una serie di vetture tedesche, e poco dopo arriva il fenomeno della giornata, affacciato fuori dal tetto apribile della BMW Serie 3 Touring, ancorato alle barre portatutto in balia della forza G.

Ma non mancano altre perle, come una Fiat 127 viola, a cui si affianca un’altra 127 verde lime in versione Van. Ci sono tanti altri veicoli interessanti, ma vi lasciamo alla visione del video per scoprirli tutti. Immancabile la presenza di tantissime Porsche 911, Lamborghini Huracan e Mercedes-AMG, ma non possono reggere il confronto con le auto sopra citate.