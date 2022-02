Il Nurburgring si rifà il trucco per la bella stagione: riasfaltati più punti del circuito

L’asfalto presente sulle piste sparse per il mondo non è immortale, ma come tutte le cose si deteriora e necessita di manutenzione, specialmente quando si tratta di circuiti lunghi e parecchio esposti alle condizioni meteorologiche. Uno di questi è proprio il leggendario Nordschleife, che in questi giorni è un cantiere a cielo aperto.

Grazie allo youtuber e pilota Misha Charoudin possiamo assistere ai lavori che porteranno alcune modifiche volte a migliorare la sicurezza dell’impianto sito tra le foreste dell’Eifel. Il progetto di quest’anno comprende il rifacimento di 2,5 km di asfalto, che interessa non solo la parte vecchia, il Nordschleife, ma anche la variante GP.

Il circuito più vecchio verrà quindi riasfaltato da Döttinger Höhe fino alla Sabine Schmitz Curve (i gestori del Nurburgring hanno intitolato una curva a Sabina Schmitz, la regina del Green Hell), ma i lavori comprendono anche ulteriori miglioramenti attorno alla lingua d’asfalto, così da aumentare la sicurezza generale e in certi casi a prevenire l’insorgere di incidenti.

Alla Galgenkopf ad esempio, hanno alzato una rete per scongiurare la possibilità che qualche animale selvatico possa attraversare la pista durante le competizioni o nelle giornate di track day, con ovvie conseguenze. Alla Eiskurve invece hanno allungato il cordolo, mentre alla Hatzenbach è stato ritoccato nelle forme.

La parte nuova del circuito subirà soltanto il rifacimento dello strato superficiale di alcuni tratti, in particola la curva Hyundai N (a proposito, non perdetevi il giro del Nurburgring a bordo della nuova Hyundai i30 N Performance) e il tornante che raccorda la parte vecchia e nuova del circuito. Precisiamo infatti che i lavori di asfaltatura sul Nordschleife sono molto più invasivi, e richiedono degli scavi profondi fino ad un metro, anche perché il nuovo asfalto è destinato a durare per diversi anni.

Il circuito del Nordschleife misura 25,37 km, e il rinnovo del suo manto stradale viene fatto sostituendo in media 1 km all’anno, quindi i punti citati sopra dovranno resistere per almeno 15-20 anni.