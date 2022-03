Il Nürburgring riapre: fiumi di BMW e Porsche tornano in pista, i video

Finalmente i lavori al Nürburgring si sono conclusi e il pubblico può tornare sull’iconica pista del Nordschleife per percorrerla nella sua interezza: dopo l’intervento degli operai in tempi record, la nuova stagione di corse può avere ufficialmente inizio con l’apertura delle “Touristenfahrten” lungo i 20,8 chilometri di pista.

Non potevano quindi mancare i primi filmati pubblicati su YouTube dagli appassionati, in particolare dal canale Auto Addiction che, giusto in questi giorni, ha mostrato sulla piattaforma di streaming i momenti salienti della Touristenfahrten Nordschleife del 13 marzo 2022. Con la prossima apertura fissata proprio per oggi, 24 marzo 2022, e per l’imminente weekend, quale migliore occasione per prepararci alla stagione 2022?

Il filmato non poteva non cominciare dalla curva più panoramica del tracciato, da cui possiamo vedere già dopo 40 secondi un fiume di BMW e Porsche, seguite immediatamente di seguito da una ulteriore coda di supercar alle prese con un’altra parte del Nürburgring Nordschleife. C’è anche chi si diletta in moto, godendosi le curve a velocità sostenuta. Nel resto del video si possono notare poi Ferrari, Porsche d’epoca, qualche Peugeot modificata e, perché no, pure una Audi RS6 che si diverte con qualche sgommata. Lo spettacolo è quindi assicurato per tutti gli amanti delle automobili, anche in 4K!

