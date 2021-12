Nurburgring, guarda le prove di guida più pericolose e aggressive del 2021

Il palcoscenico del Nürburgring Nordschleife è da tempo accessibile al pubblico previo pagamento di pedaggio, consentendo a qualsiasi veicolo immatricolato di circolare in una delle piste più iconiche al mondo. Tra tante automobili bizzarre e ad alte prestazioni, ci sono anche piloti che snobbano la sicurezza e abbracciano il pericolo.

Come dimostra il filmato pubblicato da Auto Addiction ci sono moltissimi casi di autisti spericolati e “piloti della domenica” che si divertono nel Nürburgring con le auto e moto più disparate. Già nel primo minuto potrete vedere anche una “sfida” tra una Skoda e una Porsche conclusasi a gesti poco educati: molto probabilmente si tratta di due amici, ma nel dubbio resta un gesto spericolato in un contesto simile.

Nei minuti seguenti notiamo poi chi cerca il sorpasso all’esterno andando fuori pista, o chi si trova costretto a rallentare all’ultimo per evitare incidenti con moto e altre automobili. Persino in notturna e con veicoli più performanti si notano momenti analoghi, seppur si tratti certamente di piloti con maggiore esperienza.

Sullo stesso stretto nastro di asfalto, tuttavia, restano moltissimi coloro che provano l’ebbrezza di una corsa pubblica con autisti di qualsiasi livello. Alcuni finiscono anche a muro dopo contatti a velocità moderata, mentre in altri casi la bandiera gialla costringe file di macchine a rallentare per consentire la pulizia del tracciato in seguito a incidenti di varia natura.

Insomma, anche per il 2021 non sono mancati episodi pericolosi sul Nürburgring Nordschleife, tracciato che non perdona nessuno anche in questi anni. Sullo stesso circuito a novembre abbiamo visto la Hyundai i30 N Performance in un giro cronometrato.