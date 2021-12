Nurburgring: guarda le auto più strane e divertenti del 2021

Nürburgring Nordschleife, l'inferno verde che da quasi cento anni è palcoscenico delle più grandi battaglie del motorsport è anche una strada pubblica in cui, a patto di pagare un pedaggio, si può entrare con qualsiasi veicolo immatricolato.

Oltre alle velocissime GT3, spesso impegnate in eventi ufficiali del VLN, e alle supercar in prova non mancano veicoli bizzarri, rari o semplicemente fuori luogo! A riguardo vi proponiamo il nuovo video del canale YouTube statesidesupercars.

Tra i veicoli più strani del 2021 c'è un furgone da carico, nello specifico un Peugeot Boxer, agilissimo tra i cordoli del tracciato tedesco. Non manca una Fiat 500 davvero particolare, la variante a tre ruote elaborata da Ellenator. Gli appassionati di auto russe troveranno pane per i loro denti grazie ad un classico dei fuoristrada: la Lada Niva. C'è infine chi chiede supporto economico per acquistare un tettuccio per la propria Dallara Stradale; in una giornata di pioggia è senza dubbio comodo. C'è chi ha apprezzato così tanto le Golf e Polo Harlequin da averne emulato la livrea su di una Volvo S60. Solo per stomaci forti.

Non mancano auto tradizionali accompagnate da persone folli, come una Mazda MX-5 che sfreccia al ritmo della performance "da cigno" delle braccia degli occupanti o la Mercedes-Benz Classe C nota agli appassionati del 'ring per le natiche del passeggero.