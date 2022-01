Il Nurburgring è una goduria su questa Caterham Seven 485 R: il video

Il Nürburgring Nordschleife ogni anno ospita non solo competizioni storiche come la 24-ore, ma consente anche agli appassionati di corrervi con auto davvero strane e divertenti. A volte non mancano mezzi speciali in pista come la Caterham Seven 485 R dallo stretto abitacolo a cielo aperto.

Diversi giorni fa sul canale YouTube L’argus è apparso un video di otto minuti dove si può vivere assieme al pilota un’esperienza fantastica nella Caterham Seven 485 R, dotata di un motore da 2,0 litri che arriva fino a 237 cavalli. Manca il tetto, mancano le porte e la massa è davvero ridotta, pari a 590 chili, e ciò rende l’avventura sul circuito ancora più bella.

Trattandosi di una semplice sessione su pista aperta il traffico non manca e il tempo non è da gara; ciononostante, affronta anche le curve più ostiche con la traiettoria giusta al fine di raggiungere velocità soddisfacenti. Tra il rombo ben chiaro del motore e l’”aria fresca” offerta dall’assenza del tetto, questo video immortalato sulla Caterham Seven 485 R è davvero da guardare, per il veicolo e, ovviamente, per il fantastico tracciato.

Sempre restando sul palcoscenico del Nürburgring Nordschleife, vi invitiamo a vedere anche le prove di guida più pericolose del 2021 sul circuito tedesco. Anche in tal caso, lo spettacolo non manca!