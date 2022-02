Il Nürburgring cambia radicalmente: il video dei lavori sulla pista

Il leggendario Nurburgring Nordschleife ha iniziato l’anno non con le sue consuete corse libere, bensì con i numerosi lavori sull’asfalto del tracciato utilizzato anche per gli storici GP di Formula 1. La manutenzione sta procedendo a velocità sorprendente, come dimostra un nuovo filmato pubblicato su YouTube.

Ancora una volta è lo YouTuber e pilota Misha Charoudin a mostrarci i risultati dell’ottimo lavoro che sta conducendo la squadra di operai, non solo sul tracciato dedicato alla Formula 1 ma anche sull’intero Nordschleife ancora utilizzato regolarmente per endurance, 24 ore ed esibizioni di ogni sorta. Charoudin mostra anche il funzionamento del “Feeder”, il quale consegna l’asfalto da versare su strada e appiattire.

Verso la conclusione del filmato viene poi illustrata la situazione dei lavori sul tracciato principale, dove i macchinari ormai hanno lasciato la scena consentendo a Charoudin di circolare liberamente per godersi il nuovo asfalto, dalla griglia di partenza alla corsia dei pit. Sarà certamente interessante vedere come si trasformerà l’intero Nordschleife a fine lavori; considerata la rapidità con cui stanno procedendo, il risultato definitivo potrebbe essere visibile nel giro di qualche settimana, e non vediamo l’ora!

Nel frattempo possiamo ancora goderci i video storici registrati nel corso del 2021 sul tracciato tedesco, ctra cui le prove di guida più pericolose e aggressive sul Nurburgring.