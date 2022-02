Il Nürburgring è una calamita per incidenti, la compilation dal 2014 a oggi

Di prove di guida pericolose e aggressive al Nürburgring Nordschleife ne abbiamo viste nel 2021, sia tra i piloti professionisti, sia tra i “piloti della domenica”. Tra le varie esperienze, però, svettano soprattutto gli incidenti di gara sul circuito tedesco: ecco una compilation dei peggiori scontri dal 2014 a oggi.

Grazie al canale Auto Addiction abbiamo potuto vedere come si deve alcuni degli incidenti più impressionanti tra le molteplici corse sul tracciato situato nel comune di Nürburg, immerso nella natura. Se vi ha già spaventato lo scontro in copertina alla notizia, potrete vederlo integralmente a circa due minuti e dieci secondi: il cameraman è rimasto altrettanto sorpreso dall’accaduto, dato che ha dovuto cambiare rapidamente la ripresa affinché potesse riprendere lo scontro con le barriere. Come potrete vedere, la vettura ha pure rilasciato una preoccupante fiammata dal motore ma, fortunatamente, il pilota è uscito apparentemente illeso dall’incidente.

La compilation procede poi con sbandate sul bagnato, qualche testacoda di troppo e qualche perdita di controllo nei tratti più complessi del tracciato. In molti casi non sono mancati fiumi di detriti su pista, in altrettanti si è trattato di sorpassi mal calcolati che hanno portato a urtare il guardrail e a concludere la corsa. Le vetture presenti sono poi estremamente variegate; pertanto, si consiglia la visione del video anche semplicemente per vedere qualche prodigio della tecnica.

Tra gli altri filmati visti di recente c’è anche una fantastica compilation di Honda al Nürburgring Nordschleife.