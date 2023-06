Nuovo Yamaha PW-XM, il motore per e-bike da 85 Nm che pesa solo 2,6 kg

Yamaha continua a investire nel mondo delle e-bike, presentando ora il suo nuovo e super leggero motore PW-XM. Un prodotto al top della categoria che ha il rapporto peso/potenza più alto dell'intera gamma di motori Yamaha.

La prima e-bike della storia di Yamaha Motor è stata lanciata nell'ormai lontano 1993 e da allora le cose sono cambiate radicalmente. All'epoca il peso aggiuntivo dato dal sistema elettrico era notevole, oggi invece il nuovo motore PW-XM non va oltre i 2,6 kg. Costruito sfruttando il know-how derivato dalla progettazione e la realizzazione di componenti speciali in magnesio per la sua moto R1M Supersport da 1.000 cc, questo nuovo motore per e-bike è capace di garantire alte prestazioni anche con carichi di lavoro elevati e per lunghi periodi.

Tecnicamente parliamo di un'unità compatta e leggera capace di offrire una coppia massima di 85 Nm, è inoltre compatibile con le staffe motore di PW-X3 e PWseries S2, significa che i produttori potranno scegliere quale motore montare sfruttando lo stesso identico telaio. Yamaha ha anche migliorato la gestione termica e dotato l'unità di una modalità di assistenza automatica con tecnologia a cadenza zero, per un'esperienza Yamaha Pure Ride potente, reattiva e fluida. Ora non resta che attendere l'arrivo sul mercato dei primi modelli dotati di questo particolare motore.

