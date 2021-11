Nuovo XPeng G9, il SUV elettrico a 800 V che ricarica 200 km in 5 minuti

Dopo aver presentato la P5 e aver portato in Europa la P7, XPeng continua la sua marcia inarrestabile con il lancio della nuova G9, un SUV pieno di tecnologia che può caricare 200 km in appena 5 minuti.

XPeng G9 è basato sulla nuova architettura EV di XPeng Motors, rappresenta dunque uno step in avanti non da poco rispetto alle berline viste sino ad ora. A leggere la scheda tecnica, si tratta di uno dei veicoli più tecnologicamente avanzati dell'intero mercato mondiale, è stato inoltre ingegnerizzato da zero per ottenere le cinque stelle C-NCAP ed E-NCAP, oltre alla certificazione EU WVTA, dunque la commercializzazione nel vecchio continente dovrebbe essere certa.

Al di là del suo design affusolato e futuristico, ripreso per alcuni versi dalle berline precedenti (soprattutto all'anteriore), la G9 si fa notare per via della nuova tecnologia XPeng X-Pilot 4.0 (per saperne di più: la Guida Autonoma di XPeng supera Autopilot di Tesla?), un sistema di guida assistita completa che promette di controllare la vettura dal momento dell'accensione al parcheggio finale.

La nuova architettura X-EEA 3.0 permette poi una carica a 800 V che - presso le colonnine compatibili - significa ricaricare 200 km in appena 5 minuti di collegamento alla rete, con un'efficienza energetica superiore al 95%. XPeng ha anche presentato le sue nuove celle leggere da 480 kW ad alto voltaggio, in grado di supportare 670 A e oltre, con tanto di certificazione IP67. Al momento non sappiamo ancora la capacità delle batterie, gli allestimenti, le autonomie stimate e i prezzi, in ogni caso non vedremo l'XPeng G9 prima del terzo trimestre del 2022, avremo tempo per conoscere la scheda tecnica completa.