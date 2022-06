Nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro 2022: gomme tubeless e 45 km di autonomia

Lo scorso mese di ottobre 2021 abbiamo provato in anteprima il nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, terza generazione di uno dei monopattini elettrici più venduti al mondo. Ebbene l'electric scooter ha ora un nuovo fratello: ecco a voi lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro appena presentato a Parigi.

A oggi è il monopattino elettrico più potente di Xiaomi, con una potenza di picco di 700 W (350 W nominale) e una velocità massima limitata a 25 km/h - anche se in Italia il limite stabilito per circolare in strada è ormai di 20 km/h (le nuove regole dei monopattini elettrici di novembre 2021). Grazie alla capiente batteria da 12.400 mAh può offrire fino a 45 km di autonomia, inoltre grazie alla sua potenza è in grado di risalire pendenze fino al 20%. Il corpo è realizzato in alluminio di livello aerospaziale, elemento che rende lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro leggero, robusto e resistente alla corrosione.

Arrivando alle gomme troviamo poi una grandissima novità: si tratta di pneumatici tubeless autosigillanti da 10", progettati per resistere alle forature grazie allo Xiaomi DuraGel. Il produttore cinese abbandona finalmente le tradizionali camere d'aria, dettaglio che da solo potrebbe valere l'acquisto di questo nuovo kick scooter. Xiaomi ha anche ingrandito leggermente le dimensioni, così da migliorare il comfort di bordo e reggere un peso maggiore. Inoltre la nuova porta di ricarica magnetica (con protezione) permette una ricarica comoda e sicura.

A proposito di dimensioni: abbiamo una lunghezza di 1.198 mm, una larghezza di 484 mm e un'altezza di 1.240 mm, che diventa 514 mm a monopattino chiuso. Il freno posteriore è a doppia pastiglia, esattamente come su Xiaomi Mi Electric Scooter 3, all'anteriore invece abbiamo un sistema frenante con eABS che aumenta la sicurezza. Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro viene proposto a un prezzo di 799,99 euro.