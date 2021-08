Nuovo Xiaomi Mi Electric Scooter 3, il monopattino potente e con freno a doppia pastiglia

Il 2020 è stato un anno molto importante per la micro mobilità elettrica, visto che grazie al Bonus Mobilità del Governo sono stati venduti decine di migliaia di monopattini elettrici. Proprio l’anno scorso Xiaomi ha rinnovato tutta la sua gamma di monopattini, tuttavia manca ancora un tassello: lo Xiaomi Mi Electric Scooter 3.

Un modello molto interessante che presto dovrebbe arrivare nei negozi italiani in due colorazioni, Gravity Gray e Onyx Black. Il design non viene stravolto rispetto alla gamma attuale, abbiamo però un nuovo freno a disco a doppia pastiglia che dovrebbe aumentare la sicurezza di marcia. Il corpo è realizzato in alluminio di livello aerospaziale, leggero e robusto, mentre il motore - molto potente - arriva a toccare i 600 W.

La velocità massima, prevista per legge, è sempre e comunque 25 km/h, una tale potenza però permette di superare abilmente pendenze fino al 16%. L’autonomia è di 30 km, possibile anche grazie al recupero dell’energia cinetica (KERS), sono tre invece le modalità di guida: Pedone (0-5 km/h), Standard (0-20 km/h) o Sport (0-25 km/h).

Per il resto ritroviamo le caratteristiche che hanno caratterizzato i modelli attuali, con un comodo display LCD, compatibilità con l’app Mi Home/Xiaomi Home, un sistema di chiusura in tre passaggi. Nessun problema neppure per i periodi di pausa prolungati: se la batteria passa circa 10 giorni con il livello di carica inferiore al 30% si attiva la modalità Sleep, che ne previene la durata. Non resta che attendere il prezzo di vendita ufficiale.



Se vi piacciono i monopattini elettrici Xiaomi e volete comprarne uno, non perdete la nostra prova del Mi Electric Scooter 1S.