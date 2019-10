Il nuovo Volvo XC40 elettrico si mostra in video: sicurezza, spazi e design

Volvo si prepara alla svolta elettrica con il SUV XC40 EV, una vettura tutt'altro che rimaneggiata ma con un pianale ingegnerizzato da zero, per combattere l'egemonia Tesla nel settore premium e non solo. Oggi sappiamo che il nuovo XC40 elettrico avrà anche un baule (in inglese Trunk) anteriore.

Come ormai saprete le auto elettriche non hanno un groviglio di tubi e parti meccaniche sotto il cofano anteriore, al contrario il propulsore è ben nascosto in linea con il pianale - che contiene anche le batterie utili all'alimentazione. Ebbene anche il nuovo SUV elettrico Volvo XC40 avrà un "trunk" all'anteriore, una parola sdoganata soprattutto dalle vetture Tesla - diventate famose anche per il loro piccolo baule anteriore.

Ora sappiamo con certezza che anche il nuovo SUV elettrico svedese avrà un baule al posto del classico motore termico, grazie ai nuovi teaser rilasciati in via ufficiale dalla compagnia europea. I video mostrano anche il funzionamento del quadro strumenti digitale e alcuni dettagli di design della vettura.

Viene spiegato inoltre anche come la casa abbia trasformato il pianale tradizionale in elettrico, a tutto vantaggio degli spazi interni. Volvo ha anche lavorato sulla sicurezza, con le batterie pronte a resistere a urti da ogni angolazione. Non vediamo l'ora di conoscere tutti i dettagli tecnici di questo nuovo SUV elettrico, che andrà di fatto a fare concorrenza all'Audi e-tron - fra gli altri.