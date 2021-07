Nuovo Volkswagen Taigo: il SUV coupé debutta in Europa

Il Gruppo Volkswagen è risultato essere il primo in assoluto in termini di vendite nei primi sei mesi del 2021, in volo anche grazie al segmento SUV. A tal proposito ci sono ottime novità: ecco il primo SUV Coupé a marchio Volkswagen, il nuovo Taigo, pronto al debutto in Europa.

Il nuovo Volkswagen Taigo si focalizza soprattutto sul design, con fari LED, un quadro strumenti tutto digitale e l’ultima generazione del sistema di infotainment MIB3. Lungo appena 4,26 metri, sfoggia linee da crossover coupé e deriva dalla controparte brasiliana Nivus.

Alla base vi è la piattaforma Volkswagen MQB, completa della nuova tecnologia IQ.LIGHT LED per i fari principali e la griglia frontale. Il nuovo sistema operativo MIB3 invece include una eSIM per essere sempre connesso e si collega all’App Connect Wireless, anche se questo dipende dalla configurazione; avremo a bordo servizi di streaming, controllo con voce naturale, personalizzazioni basate sul cloud “Volkswagen ID”.

Non mancano ovviamente gli ADAS di ultima generazione, dal Front Assist al Lane Assist, passando ovviamente per l’IQ.DRIVE Travel Assist disponibile come optional, ovvero la Guida Autonoma di Livello 2 in grado di funzionare fino a 210 km/h. Presto sapremo molti più dettagli su motorizzazioni, prezzi e disponibilità in Italia.