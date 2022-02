Nuovo Volkswagen T-Roc R 2022: in Italia il crossover da 300 CV e 400 Nm

Volkswagen ha annunciato oggi 1 febbraio 2022 la disponibilità in Italia del nuovo T-Roc R 2022, il crossover compatto ad alte prestazioni che oggi offre 300 CV di potenza - un nuovo concorrente per la Hyundai KONA N che abbiamo guidato di recente.

È possibile ordinare il crossover a partire da oggi e questo è ciò che offre la sua scheda tecnica: abbiamo un motore da 2.0 litri TSI da 221 kW/300 CV e 400 Nm, la trasmissione è DSG a 7 rapporti, la trazione infine è integrale 4MOTION. Tutto questo permette alla T-Roc R di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,9 secondi, la sua velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h. La coppia tocca i 400 Nm già a 2.000 giri al minuto e resta costante fino a 5.200 giri.

L'impianto frenante è ad alte prestazioni con pinze verniciate in blu, mentre il telaio sportivo specifico per la versione R offre sospensioni sportive e altezza da terra ridotta di 20 mm. Il controllo elettronico della stabilità ESC si può disattivare manualmente, mentre il profilo di guida si può scegliere tramite un tasto dedicato sul volante - la cui pressione prolungata attiva la modalità Race. I cerchi in lega di serie 7Jx18 nel design Jerez colpiscono all'esterno grazie alle loro superfici nere tornite a specchio, inoltre come optional si possono scegliere i cerchi da 19" Pretoria in Dark Graphite.

Altri elementi sportivi riguardano i paraurti in stile R e le prese d'aria con lamelle di colore nero, i cristalli oscurati del vano posteriore, i doppi terminali di scarico cromati sul lato sinistro e destro del paraurti posteriore. Una potenza elevata che però non sacrifica nulla dal punto di vista del comfort, con il nuovo volante in pelle sportivo, supporti lombari regolabili in altezza, sedili sportivi top di gamma dall'altezza regolabile in ArtVelours.

Nuova T-Roc R 2022 arriva sul mercato con una dotazione di serie molto ricca, compresa la Guida Autonoma di Livello 2. Il suo prezzo è pari a 48.700 euro, con il suo arrivo nelle concessionarie Volkswagen programmato per il prossimo mese di maggio. Se vi interessano i crossover sportivi date un'occhiata anche qui: la prova della Ford Puma ST da 200 CV.