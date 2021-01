Il nuovo volante della Tesla Roadster si muoverà su tre assi? Ecco l'assurdo rumor

Alcuni giorni fa Tesla ha presentato, praticamente a sorpresa, degli importantissimi aggiornamenti circa la Model S 2021. Tra gli elementi più discussi circa l'abitacolo rinnovato c'è sicuramente il nuovo volante, il quale segna una rottura col passato da non sottovalutare.

In realtà la casa automobilistica californiana ha sempre affermato di volerlo implementare nei suoi modelli, e a riprova di ciò abbiamo la presentazione della Tesla Roadster avvenuta alla fine del 2017. Due anni dopo Elon Musk, non contento, ha mostrato nuovamente la soluzione al pubblico tramite il suo Tesla Cybertruck.

Adesso però si comincia a fare sul serio, e la Model S 2021 potrebbe sancire una rottura di grande rilievo con le vetture tradizionali. In molti in effetti si sono detti diffidenti circa l'assenza degli indicatori di direzione o del selettore di marcia, ma a tal proposito Musk ha affermato:"L'auto segue la direzione in base agli ostacoli che trova lungo il tragitto, al contesto e alla mappa di navigazione. Tutto questo si può bypassare con il touchscreen centrale." In sintesi la Model S prevede letteralmente ogni possibile mossa del conducente, per cui non ci sarà bisogno di mettere le frecce o di azionare la modalità parcheggio, nella speranza che il software definitivo sia preciso e non lasci spazio ad errori.

Alla commercializzazione della Tesla Roadster tale tecnologia potrebbe persino compiere un ulteriore passo in avanti tramite l'introduzione di un movimento del volante su più assi. Ad oggi gli automobilisti possono soltanto ruotarlo, mentre il futuro il brand di Musk andrebbe a lanciare sul mercato una hypercar dotata di input tridimensionale.

Per il momento siamo davanti alla speculazione pura, quindi vi consigliamo di prendere con le pinze le voci di corridoio visionabili in fondo alla pagina e diffuse dall'utente Twitter Nafnlaus. In chiusura invece vogliamo restare all'interno della visione Tesla per il futuro della mobilità rimandandovi a Sandy Munro che prova per la prima volta la Guida Autonoma Completa di Tesla.

Nel caso in cui non aveste seguito le ultime novità provenienti dal settore automotive, non potete perdervi un'altra introduzione della compagnia di Musk: i due display di bordo saranno gestiti da una GPU potente quanto quella di PlayStation 5.