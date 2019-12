Nuovo trailer per "No Time To Die": si esaltano Daniel Craig e le Aston Martin

Dopo il breve teaser rilasciato ieri è finalmente davanti ai nostri occhi un trailer completo della prossima pellicola su James Bond. Da quello che ci è possibile vedere la formula resta invariata: Daniel Craig e le Aston Martin sono come sempre in gran forma.

Oltre alla classica DB5, Bond sarà al volante dell'iconica Vantage V8 di seconda generazione, anche se quest'ultima non pare disporre di tutti i gadget presenti sulla prima. Breve apparizione pure per la DBS Superleggera, recente Gran Turismo dalle performance eccezionali e capace di sviluppare ben 725 cavalli di potenza grazie al suo V12 bi-turbo da 5,2 litri. La casa automobilistica britannica afferma che nel film avrà modo di farsi ammirare anche una Valhalla, nonostante non sia presente nel trailer.

Il plot di quest'ultima iterazione cinematografica vede James Bond pian piano ritirarsi dal suo classico stile di vita ma, l'agente CIA Felix Leiter chiede il suo aiuto. Ovviamente tutto questo porta a un'infinità di inseguimenti in macchina, sparatorie e intrighi di ogni genere. Il "cattivo" verrà interpretato da Rami Malek, che sarà in possesso di una "nuova e pericolosa tecnologia". Non mancherà un altro pezzo da novanta come Christoph Waltz, sempre nei panni di Ernst Stavro Blofeld, ma il suo ruolo nel film non è ancora chiaro.

Per prender visione di "No Time To Die" non ci resta che attendere fino ad Aprile 2020, mese durante il quale arriverà in sala. Nel frattempo però ascoltate l'eccezionale ruggito della nuova Aston Martin Valkyrie V12 sul tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna.