Nuovo traguardo per l'automotive USA: vendute più di 1,5 milioni di auto elettriche

Alla fine dello scorso mese di agosto, negli Stati Uniti si è arrivati alla soglia delle 1,6 milioni di autovetture elettriche vendute dalla loro recente nascita ad oggi. Quello che ha permesso di tagliare questo traguardo è l'enorme crescita di questo tipo di alimentazione, per cui nel 2020 i cittadini americani hanno acquistato 164.672 EV.

Ovviamente le vetture elettriche non sono state inventate pochi anni fa, ma le ultime tecnologie ne stanno ora consentendo una diffusione di massa senza precedenti. Le statistiche, visibili in fondo alla pagina, hanno infatti come origine il dicembre del 2010.

I dati sono stati forniti dall'Argonne National Laboratory e realizzati attraverso varie fonti e stime, le quali dimostrano l'inarrestabile preferenza che i cittadini hanno per le auto completamente elettriche nei confronti delle ibride plug-in. Le BEV hanno superato la soglia di 1 milione di unità vendute, mentre le PHEV sono arrivate appena oltre le 600.000 unità. Fino al 2015 queste ultime erano le più diffuse, ma evidentemente dall'avvento di Tesla il cambio di rotta è stato repentino.

Durante il mese di agosto del 2020 le vendite si sono attestate sui 25.269 esemplari, dei quali il 76 percento rappresentano le BEV e il 24 percento le PHEV. Prima della pandemia globale di coronavirus ci si sarebbe aspettati numeri nettamente superiori, ma evidentemente il mercato non ha ancora recuperato il terreno perso. Nella speranza che la crisi sanitaria mondiale possa terminare quanto prima, con ogni probabilità il 2021 farà registrare per le auto elettriche nuovi primati di diffusione.

Se invece vi state chiedendo quali siano i numeri circa le vetture alimentate a fuel cell a idrogeno, negli Stati Uniti risultano quasi non pervenute. Ad agosto le FCV sono state preferite da 97 consumatori, e dal 2014 sono state distribuite in appena 8.831 unità.

Nel frattempo Tesla sta macinando record su record. Secondo un rumor il produttore californiano avrebbe appena ottenuto il miglior Q3 della sua storia. Buone notizie anche per la ID.3 di Volkswagen, che in Norvegia ha sorpassato la popolarissima Tesla Model 3.