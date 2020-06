Nuovo Toyota RAV4 Plug-In Hybrid: prezzo aggressivo con 65 km di autonomia - Aggiornata

Da Toyota Italia non abbiamo ancora notizie ufficiali, negli USA nel frattempo non si parla d'altro se non del prezzo del nuovo RAV4 Plug-In Hybrid, anche detto RAV4 Prime. Il bestione giapponese è infatti diventato un ibrido con tanto di batteria e motore elettrico, scopriamo caratteristiche principali e prezzi.

Partiamo proprio dal prezzo, la novità che mancava: il nuovo RAV4 Plug-In Hybrid Prime viene proposto negli Stati Uniti all'interessante costo di partenza di 38.100 dollari, un prezzo al quale i cittadini americani possono aggiungere eventuali incentivi green se previsti dal loro Stato.

A livello di caratteristiche ritroviamo tutti i dati presentati da Toyota lo scorso gennaio, ovvero poco più di 65 km di autonomia in 100% elettrico, modalità con cui è possibile raggiungere i 135 km/h. 306 i cavalli a bordo, 225 kW, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in soli 6,2 secondi. Il motore a benzina Hybrid Dynamic Force da 2,5 litri si ispira al RAV4 standard.



Due gli allestimenti disponibili negli USA, SE e XSE, con il primo che parte appunto da 38.100 dollari, il secondo da 41.425 dollari e vanta qualche dettaglio aggiuntivo come i cerchi Exclusive da 19", il caricatore wireless per lo smartphone e il sistema Audio Plus con schermo touch da 9". Non vediamo l'ora che il modello arrivi anche in Italia nella seconda metà del 2020, dove potrebbe sbaragliare non poca concorrenza... aspettiamo anche di conoscere i risultati dei nuovi test relativi alla sicurezza.