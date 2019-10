Nuovo Toyota RAV4 hybrid plug-in: prima foto del RAV4 più potente di sempre

Se esiste un SUV che ha davvero fatto breccia nel cuore degli appassionati è certamente il Toyota RAV4, un best seller che nel 2020 avrà anche una variante ibrida plug-in.

Lo ha confermato proprio la casa giapponese che ha scritto: "Toyota presenta oggi quello che diventerà il più potente RAV4 realizzato finora, il RAV4 MY 2021 Plug-in. Arriverà con un nuovo colore, il Supersonic Red, e altissime prestazioni. Come nessun altro il RAV4 Plug-in sarà un omaggio in piena regola all'accelerazione, al comfort di guida e allo stile".

Parole importanti quelle di Toyota, che mostrerà la sua nuova creatura al prossimo Salone di Los Angeles che aprirà il 20 novembre 2019 - dunque è già tutto pronto, non dovremo aspettare molto per vedere la vettura nella sua forma finale. Non solo per vederla: anche per avere più informazioni a riguardo dovremo aspettare, visto che ancora non conosciamo i dati ufficiali a proposito della batteria presente a bordo (che comunque garantirà una minima autonomia elettrica), la velocità di carica, le prestazioni combinate erogate e quant'altro.

Fra poco più di un mese sapremo tutto, con novembre che si preannuncia davvero un mese di fuoco - soprattutto dopo che Elon Musk ha confermato la presentazione del Tesla Pickup.