Nuovo Toyota CH-R ibrido con 6.000 euro di HYBRID BONUS a ottobre

Anche se ogni grande marchio automotive può oggi vantare una folta gamma elettrificata, per molti appassionati “ibrido” è ancora sinonimo di Toyota, azienda che per prima ha investito in questo tipo di tecnologia. Oggi tutto il know-how della società si può trovare a bordo della nuova Toyota CH-R Hybrid, proposta con 6.000 euro di sconto.

È la nuova offerta lanciata da Toyota, che su CH-R 1.8 Hybrid mette in campo ben 6.000 euro di HYBRID BONUS valido con qualsiasi usato: da 29.850 euro scendiamo a 23.850 euro in versione Active e carrozzeria standard (di colore blu), cifra che si può pagare anche mensilmente grazie a PAY PER DRIVE, a 225 euro al mese. Questa particolare vettura percorre 26,3 km con un litro di carburante, inoltre ha emissioni di CO2 ferme a 86 g/km.

Le offerte non finiscono qui: su nuovo CH-R 2.0 Hybrid Dynamic Force abbiamo 5.500 euro di HYBRID BONUS qualunque sia il vostro usato, si arriva così a 26.950 euro anziché 32.450. In questo caso Toyota ci permette di scegliere fra quattro colorazioni gratuite, Dark Grey, Celestite Grey, Black e Emotional Red, mentre per il Pearl White bisogna aggiungere 700 euro.

Come optional è possibile aggiungere il Plus Pack Light a 1.500 euro, il Tech Pack a 1.850 euro, il SUV Pack con 1.000 euro, il Design Pack con 800 euro. Per tutti gli optional disponibili vi rimandiamo al configuratore ufficiale Toyota.