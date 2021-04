Nuovo Toyota bZ4X: da Shanghai il SUV elettrico in arrivo il prossimo anno

Toyota è rinomata per il grande numero di veicoli Hybrid presenti in gamma, e fino a oggi non è mai sembrata troppo interessata al mondo dell’elettrico 100%. Lo scorso anno Akio Toyoda, CEO della casa giapponese, aveva espresso un certo risentimento verso i motori a zero emissioni, tuttavia le cose cambieranno...

Nonostante le frecciatine, l’azienda non ha abbandonato gli studi su questo tipo di motorizzazioni e in occasione dello Shangai Motor Show ha presentato il concept bZ4X, un SUV totalmente elettrico che arriverà sul mercato nel corso del prossimo anno.

Toyota ha dichiarato inoltre che la bZ4X sarà solo la prima vettura di una serie di veicoli a basse emissioni. Il nome stesso del modello, bZ (Beyond Zero), suggerisce la nascita di un vero e proprio brand dedicato alla propulsione elettrica.

Non sono state rilasciate molte dichiarazioni sulle specifiche di questo SUV a batterie, ma è stato confermato che il veicolo si baserà sulla tecnologia AWD di Subaru, sfruttando la nuova piattaforma dedicata e-TNGA BEV, capace di garantire una guida confortevole ma allo stesso tempo coinvolgente. Il SUV presentato è solo un concept, ma la casa giapponese ha già confermato l’uscita sul mercato in Cina e Giappone così come nel resto del mondo a partira dalla metà del 2022.