Nuovo torneo Dacia Spring su Rocket League: in palio 5.000 euro a ogni vincitore

Dacia Spring festeggia il suo primo compleanno e per l'occasione ha organizzato un torneo di Rocket League chiamato Dacia Spring Electric Tournament. Si potrà giocare dal 5 al 24 aprile.

I giocatori di Rocket League sono chiamati a personalizzare le loro auto per renderle il più elettriche possibile, del resto la Dacia Spring è 100% elettrica ed è una perfetta Citycar per chi non ha tantissime pretese - per saperne di più leggete Pregi e difetti della Dacia Spring. Come mai Dacia ha scelto di entrare a gamba tesa nel mondo dei videogiochi? Ovviamente per strizzare l'occhio ai più giovani e far capire loro quanto sia facile passare all'elettrico (ma non solo, visto che ormai chi gioca ha una media di 36 anni, dunque Dacia guarda a una platea molto ampia).

Il torneo sarà aperto a tutti dal 5 al 24 aprile e sarà scandito da 9 incontri, 4 dei quali saranno trasmessi e commentati da Rocket Baguette, il gruppo francese di commentatori ufficiali del gioco, con una media di 13 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Alla fine della competizione i membri della squadra vincitrice riceveranno un premio di 5.000 euro ciascuno, oltre alla possibilità di avere una Dacia Spring in prova esclusiva per quattro settimane. Dacia ha anche creato la mappa Dacia Spring Electric Challenge che consente ai giocatori di allenarsi, un campo di gioco progettato da due esperti del settore: @Lethamyr, influencer e specialista nella creazione di mappe, e @Gidek, uno dei più rinomati creatori di mappe del mondo. Buona fortuna allora, giocatori di Rocket League. Un ottimo modo per festeggiare 1 anno di vita, del resto il 2021 Dacia è stato top anche grazie a Spring.