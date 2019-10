Il nuovo Tesla Pickup arriva a novembre, la conferma di Elon Musk

Il nuovo Tesla Pickup, uno dei veicoli più attesi dell'anno negli Stati Uniti (ma non solo), è quasi diventato una "creatura mitica": tutti ne parlano ma nessuno sa esattamente quando sarà svelato al mondo. Ancora oggi non esiste una data precisa, Elon Musk ha comunque confermato il reveal a novembre.

Un utente preoccupato per la data di presentazione ha infatti chiesto al CEO di Tesla se tutto fosse confermato oppure no per Novembre, visto che basta poco in questo settore per far slittare un reveal di svariate settimane. Musk in persona ha confermato che non sono previsti ulteriori rinvii, dunque il mese prossimo - cascasse il mondo - vedremo finalmente il nuovo Tesla Pickup nella sua forma finale.

Se il suo design esterno è un totale mistero, a oggi sappiamo che il suo prezzo di partenza non supererà i 50.000 dollari negli USA, il che è un ottimo compromesso iniziale (Elon Musk ha detto "circa 49.000 dollari o meno"). Passando all'autonomia invece, nella sua versione top di gamma il nuovo Tesla Pickup dovrebbe permettere fra i 650 km e gli 800 km, un range in grado di soddisfare anche il cliente più esigente.

Inoltre il pick di Elon Musk si parcheggerà da solo, avrà una camera a 360 gradi e un sonar - oltre a una presa a 240 Volt per il collegamento di eventuali utensili da lavoro. Sembra inoltre che il Pickup di Tesla sarà il primo a montare l'ormai famosa batteria da 1 milione di miglia, ovvero 1,6 milioni di km, sviluppata dalla compagnia californiana in questi ultimi anni. Insomma, il Ford F-150 deve davvero preoccuparsi...