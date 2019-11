Il nuovo Tesla Cybertruck in video: il futuro secondo Elon Musk

La scorsa notte Elon Musk ha presentato il futuristico Tesla Cybertruck, un pickup "corazzato" realizzato in acciaio inossidabile che sta dividendo stampa e appassionati. Al di là delle foto, ora siamo in grado di ammirarlo in video.

La compagnia californiana ha infatti rilasciato cinque diverse clip del suo nuovo veicolo, che noi abbiamo montato insieme per avere una vista d'insieme alquanto suggestiva. Se le fotografie possono far storcere il naso, dobbiamo ammettere che vedere il truck muoversi sul serio, potendone ammirare i dettagli (come la copertura del cassone posteriore automatizzata) lo rende meno spigoloso e più accessibile.

Possiamo parlare davvero di un veicolo proveniente dal futuro, disegnato e lanciato con estremo coraggio. Bisogna infatti essere onesti e ammettere, al di là del gusto personale di ognuno, che probabilmente nessun'altra compagnia al di là di Tesla avrebbe presentato qualcosa di simile in questo preciso momento.

Tutto questo è sintomo di estrema sicurezza da parte di Elon Musk e soci, talmente convinti della bontà, della resistenza e della potenza del loro veicolo da permettersi anche un design mai visto prima, che taglia definitivamente i ponti con il passato. Ora sarà interessante vedere come reagirà la concorrenza, Ram e Ford in primis... nel frattempo godiamoci il nuovo filmato.