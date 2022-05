Nuovo teaser di Harley-Davidson per la seconda LiveWire elettrica: ci siamo quasi

Nonostante la fama, Harley-Davidson ha passato degli anni non proprio semplici, prima che l'elettricità rilanciasse a dovere il marchio. Con la nascita della divisione elettrica LiveWire, abbiamo visto arrivare sul mercato la LiveWire One, ora però è il momento della seconda moto elettrica del brand - anticipata da un nuovo teaser.

Della seconda moto LiveWire si parla ormai da diverso tempo (Harley-Davidson pronta a lanciare una nuova LiveWire). Sul web è conosciuta come la S2 oppure con il nome in codice Del Mar, ed è possibile che alla fine il nome ufficiale sia una combinazione di queste due sigle. La moto verrà svelata ufficialmente solo il 10 maggio prossimo, sappiamo però che il suo design sarà più compatto rispetto alla One e sarà accessibile a un pubblico più ampio, sia materialmente che economicamente.

Sul fronte della potenza avremo meno cavalli della One, che sfoggia 100 CV e raggiunge i 177 km/h (limitati elettronicamente). La nuova LiveWire Del Mar avrà meno potenza e una velocità massima inferiore, andando a competere in maniera diretta con la Zero FXE. Non abbiamo altre informazioni ufficiali, l'ultimo teaser rilasciato da Harley-Davidson inoltre non aggiunge molto al dibattito, contribuendo soltanto ad aumentare il già alto hype attorno alla moto.

Qualcuno però ha già provato a immaginare la Del Mar e a trasformarla in un render realistico, è lecito pensare che la moto finale sia simile allo sketch che trovate in pagina. Per le specifiche, il prezzo e la disponibilità però c'è ancora da aspettare...