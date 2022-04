Nuovo teaser Ferrari su Twitter: oggi alle 14 arriva la 296 Spider?

Ferrari ha deciso di fare un grande regalo di pasquetta ai suoi appassionati. Su Twitter, l'account del cavallino rampante ha pubblicato un piccolo teaser con la seguente didascalia: "Siete pronti a conoscere la nostra nuova Berlinetta con motore centrale? Il segreto sarà svelato domani (19 aprile 2022, ndr) alle 14:00".

Cosa presenterà di nuovo Ferrari? Di certo non si tratta del Purosangue, il primo SUV ad alte prestazioni di Maranello, poiché si è parlato di Berlinetta con motore centrale. Tutti gli indizi e le indiscrezioni delle ultime settimane portano alla Ferrari 296 Spider (Ferrari presenterà la 296 Spider il 19 aprile?). Il filmato pubblicato su Twitter purtroppo non mostra nulla di clamoroso, è giusto un teaser per scaldare il cuore degli appassionati e dirgli di tenersi pronti al grande evento - che come anticipato avverrà oggi 19 aprile 2022 alle ore 14:00.

Ciò che si intuisce dalle immagini è che probabilmente la leva del cambio in metallo sarà la stessa della 296 GTB coupé, allo stesso modo il quadro strumenti sarà interamente digitale. A guardare le foto spia delle ultime settimane, la vettura proporrà un tetto apribile elettronicamente in metallo, mentre sul fronte delle prestazioni avremo ancora il 2,9 litri biturbo V6 assistito da un motore elettrico, per una potenza di output di 819 CV con 740 Nm di coppia.

La Spider sarà probabilmente qualche chilogrammo più pesante della coupé (ferma a 1.470 kg), la potenza a disposizione però è talmente tanta che difficilmente si noterà la differenza. Non ci resta che attendere il pomeriggio di oggi per conoscere tutto in via ufficiale.