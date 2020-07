Nuovo Suzuki Across, il SUV ibrido plug-in con trazione 4x4 E-Four

Suzuki ha deciso di investire pesantemente nella tecnologia ibrida e il nuovo Suzuki Across è forse la summa estrema del suo pensiero, visto che è dotato di un sistema ibrido plug-in molto avanzato e della trazione integrale 4x4 E-Four.

Mentre il design esterno presenta linee poligonali robuste su tutta la superficie, all'interno veniamo avvolti dal comfort e dal lusso, con sellerie e inserti di elevata qualità. A migliorare l'esperienza di bordo poi troviamo un display touchscreen centrale da 9 pollici compatibile con Apple CarPlay, Android Auto e Mirrorlink. Nessun compromesso neppure dal punto di vista dello spazio di carico: il bagagliaio è da 490 litri e offre anche una presa elettrica da 220V sul lato destro per connettere qualsivoglia accessorio.

Ma passiamo all'avanzato sistema ibrido plug-in del nuovo Suzuki Across, che permette di mantenere le emissioni di CO2 a soli 22 g/km. Accanto al potente motore termico da 2.5 litri abbiamo un motore elettrico da 134 kW (182 CV) di potenza e 270 Nm di coppia, supportato da una batteria da ben 18,1 kWh posizionata sotto al pianale - anche se Suzuki non ha ancora ufficializzato l'autonomia in modalità Full Electric.

Quatto in ogni caso le modalità di guida: EV Mode (di default), Auto EV/HV Mode, HV Mode e Battery Charger Mode. Inoltre l'avanzato sistema di trazione integrale 4x4 E-Four può contare su un motore elettrico indipendente posto sull'asse posteriore, capace da solo di erogare 40 kW e lavorare insieme al motore anteriore, con una distribuzione di coppia che va da 100:0 a 20:80. Un nuovo veicolo particolarmente interessante per le tecnologie che porta con se, fra le quali ovviamente non mancano i migliori ADAS del momento. Aspettiamo solo di conoscere il prezzo ufficiale; a tal proposito vi ricordiamo che Suzuki ha lanciato un'iniziativa post-COVID per acquistare subito e pagare successivamente.