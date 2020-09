Il nuovo SUV Volkswagen ID.4 è in arrivo: abbiamo la data di presentazione

Nel corso dell'ultimo anno la nuova Volkswagen ID.3 ha fatto parlare molto di sé, per le sue caratteristiche così come per i suoi problemi, c'è però un'altra elettrica tedesca destinata a fare ancora più scalpore: parliamo della Volkswagen ID.4, SUV a zero emissioni che ora ha una data di presentazione, il 23 settembre.

L'arrivo del SUV era nell'aria già da tempo, a Zwickau è infatti partita la produzione già da qualche settimana e noi cronisti (così come il pubblico più in generale) non aspettavamo altro se non una data di presentazione ufficiale. Ora sappiamo che il marchio di Wolfsburg mostrerà la sua nuova creatura al mondo il prossimo 23 settembre, per aprire i pre-ordini subito dopo, magari già il 24.

Stranamente non abbiamo molte info europee sull'ordine dell'auto, negli USA invece ci vorranno 100 dollari di deposito e ulteriori 400 dollari per finalizzare il tutto, parliamo dunque di 500 dollari totalmente rimborsabili - e probabilmente in Europa bisognerà depositare 500 euro. Abbiamo parlato degli USA non a caso: se la ID.3 verrà commercializzata solo in Europa, la ID.4 sarà la prima della nuova famiglia elettrica tedesca a sbarcare oltreoceano, costruita direttamente presso l'impianto Volkswagen di Chattanooga - che però entrerà in funzione solo nel 2022.

Nel vecchio continente invece, come ricordato sopra, l'auto viene già regolarmente assemblata e non dovrebbe passare poi troppo tempo per vederla nelle mani dei primi clienti. Poiché parliamo di uno dei segmenti più battuti dal pubblico europeo, sarà davvero interessante capire quante unità riuscirà a pizzare VW nel primo anno di vita commerciale. Ne vedremo delle belle.