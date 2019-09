Il nuovo SUV PHEV di Mitsubishi avrà un design fuori di testa: la prima foto

La nuova immagine pubblicata sul web da Mitsubishi sembra più un indovinello che il teaser del suo nuovo SUV PHEV Concept che vedremo al prossimo Tokyo Motor Show. Secondo voi cosa ritrae la foto?

Sulla carta, il dettaglio ritratto nell'immagine dovrebbe essere parte del nuovo SUV compatto della compagnia, che promette di offrire "un'esperienza di guida sicura in ogni momento della giornata", in città così come durante le attività in zone più "selvagge". Tuttavia non sarà un'elettrica al 100%, si tratta invece di una PHEV ibrida plug-in, dunque con un motore tradizionale affiancato da un Powertrain elettrico utile ad avere la trazione All-Wheel Drive.

La dicitura plug-in poi indica anche la presenza di una batteria in grado di ricaricarsi via cavo e offrire una minima autonomia a zero emissioni, che sarà molto utile nei circuiti cittadini. Purtroppo non conosciamo ancora i dettagli tecnici e l'immagine teaser non fa che aumentare la confusione: cosa dovrebbero essere quei "rotori"? Dei potentissimi speaker audio? Dei dispositivi in grado di rendere possibile il viaggio nel tempo? Non lo sappiamo, lo scopriremo solo al Salone di Tokyo quando vedremo il SUV nella sua forma generale. Certo parliamo di un concept, è possibile che una vettura simile non arrivi mai alla produzione seriale, la curiosità è comunque alle stelle...