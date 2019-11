Il nuovo SUV Hyundai Vision T è un tripudio di luci ed eleganza

All'attuale Salone di Los Angeles stanno spuntando non pochi concept futuristici, uno dei più interessanti è certamente quello del SUV Crossover Hyundai Vision T, dotato di tecnologia ibrida.

Pur sembrando un grigio molto scuro, l'auto delle prime immagini ufficiali è in realtà rifinita in un Matte Green e si fa notare soprattutto per la grande griglia frontale illuminata, che le dona un aspetto a dir poco futuristico. Inoltre quando le luci sono spente, la griglia appare scura e specchiata, come se la vettura indossasse degli occhiali da sole alla moda.

La Hyundai Vision T si fa poi apprezzare per una serie di dettagli davvero di gran classe, dai cerchi finemente disegnati allo sportellino della ricarica Plug-in, con un retro che vanta il logo Hyundai illuminato a LED. Il produttore purtroppo non ha rilasciato molti dettagli tecnici a proposito della potenza del motore, della trazione o altro, ricordiamo che si tratta di un concept che - purtroppo, vista la sua innegabile bellezza - potrebbe non vedere mai la luce della produzione seriale.

In ogni caso Hyundai sa perfettamente "cos'è" la sua nuova creatura: viene definita come un "nuovo avventuroso SUV urbano di design", definizione che effettivamente potrebbe calzare a pennello. Girare con un modello simile in città catturerebbe sicuramente l'attenzione di tutti i passanti, non sarebbe affatto male, almeno prima che la stessa Hyundai lanci la sua auto volante.