Il nuovo SUV elettrico Volkswagen ID.4 si prenota a settembre con 100$

La nuova Volkswagen ID.3 si sta facendo attendere non poco dagli appassionati, con alcuni utenti che l'hanno ordinata più di un anno fa. Ci sono stati diversi problemi software, ora però a settembre ci saranno finalmente le prime consegne. Con il SUV elettrico ID.4 VW vuole andare decisamente più spedita - con pre-ordini possibili da settembre.

La vettura, che sarà la prima della nuova famiglia ID a debuttare anche in Nord America, con la ID.3 confinata alla sola Europa, è entrata di recente in produzione presso l'avanzato impianto di Zwickau, in Germania, e sarà ufficialmente svelata al mondo a fine settembre. Tuttavia il marchio tedesco non vuole perdere troppo tempo e Automotive News è riuscita a sapere che sarà lanciato un sistema di pre-ordine in Nord America già dal prossimo mese - con un deposito di appena 100 dollari.

Per confermare l'ordine, VW richiederà successivamente ulteriori 400 dollari, pienamente rimborsabili nel caso si cambi idea. Probabilmente in Europa, dove verrà plausibilmente consegnato un numero di vetture maggiore, avverrà lo stesso, magari con anticipo di 100+400 euro - ma attendiamo info ufficiali. Volkswagen non ha ancora fatto sapere alla stampa oltreoceano quante ID.4 europee arriveranno in Nord America, di sicuro nel 2022 entrerà in funzione il nuovo impianto Chattanooga, con il SUV elettrico che verrà prodotto localmente. Sulla carta, la ID.4 avrà un'autonomia di 500 km WLTP ed è ovviamente uno dei modelli più attesi del 2021.