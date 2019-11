Il nuovo SUV elettrico Ford Mustang Mach-E nelle foto ufficiali

Per la prima volta dopo 55 anni, Ford ha ufficialmente espanso la sua famiglia Mustang, creando non poco scompiglio fra gli appassionati più incalliti. Nella notte è stata infatti presentato il SUV elettrico Mustang Mach-E, una vettura che sprizza futuro da ogni poro.

Nelle intenzioni della compagnia americana parliamo di una vettura sì di grandi dimensioni, ma anche incredibilmente libera e potente. Ricalcherebbe nella pratica lo stesso spirito che ha animato per oltre mezzo secolo la storia delle Mustang tradizionali, motivo per cui è stato scelto di elevare il nome Mustang a qualcosa "di superiore".

La compagnia dell'ovale blu si è impegnata per fondere un animo green, a zero emissioni, ad altissime prestazioni, soprattutto nella variante GT del Mach-E, che arriverà solo nella primavera del 2021. Le altre varianti invece faranno il loro debutto sul mercato già a fine 2020, con gli utenti che potranno provare l'ebrezza di guidare un veicolo ingnerizzato da zero e "costruito attorno alle necessità dei clienti", come ha spiegato la stessa Ford.

L'auto sarà infatti disponibile con molteplici optional e varianti, che potete scoprire qui, così come in due diverse batterie (Standard ed Extended), sia a trazione posteriore che All-wheel drive. Dell'auto parleremo approfonditamente nei prossimi giorni, nel frattempo godetevi una corposa gallerie di immagini ufficiali.