Il nuovo SUV elettrico BMW iX3 verrà mostrato in diretta il 14 luglio

Il prossimo SUV elettrico di BMW, il modello iX3, verrà presentato in diretta streaming il 14 luglio. Questo è l’annuncio ufficiale della casa tedesca, la quale tiene particolarmente a questo SUV a zero emissioni grazie al suo promettente motore elettrico in grado di garantire un'ottima autonomia.

Il concept era già stato mostrato nel 2018, quando BMW dichiarò che questo veicolo elettrico sarà il primo con gruppo motopropulsore elettrico di quinta generazione. Il 9 luglio 2020 invece, dopo sette anni dal lancio del modello i3, l’azienda tedesca ha annunciato il reveal del 14 luglio su tutti i suoi canali social e poi mostrato anche una immagine teaser.

Cosa si sa di BMW iX3? Sarà la prima automobile di BMW prodotta in Cina e poi lanciata sugli altri mercati a partire da quello europeo, tranne però quello statunitense. Infatti, la casa tedesca crede che tra l’autonomia del veicolo e la concorrenza di Tesla ci sia una possibilità alquanto bassa di riuscire a vendere abbastanza modelli.

Per quanto riguarda il motore elettrico si parla di 286 CV e 400 Nm di coppia, assieme a un pacco batterie da 74 kWh che permetterà di arrivare fino ai 450 km di autonomia. Fonti come Electrek però calano la cifra a 360 km circa con una singola ricarica.

Non ci resta che attendere la fatidica data del reveal per sapere di più riguardo questo nuovo veicolo elettrico. Nel mentre, ecco le prime foto della nuova BMW Serie 2 Coupé G42 apparsa in Messico.