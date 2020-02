Nuovo SUV Citroen C5 Aircross Hybrid, con 55 km di autonomia 100% elettrica

Da oltre 100 anni, Citroën rende l’automobile accessibile a tutti. Nel 2020, Citroën renderà l’auto elettrica disponibile per tutti, rendendo i veicoli a basse emissioni accessibili a tutti, con 6 modelli elettrificati in gamma.

Tutti i nuovi modelli lanciati dalla Marca disporranno d’ora in poi di un’offerta elettrificata, a dimostrazione dell'impegno della Marca per una transizione energetica responsabile, che punta a offrire a tutti, nella fascia centrale del mercato, proposte adatte all’utilizzo di ciascuno, in tutti i segmenti e in tutti i mercati.



Citroën lancia questa offensiva elettrica svelando la sua firma “Inspirëd By You All” dedicata ai veicoli elettrificati e al suo modello di punta tecnologico: Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid, il Silent Urban Vehicle ibrido plug-in in classe ë-Confort, che segna il passaggio verso una gamma ampliata che, oltre a motori termici performanti, si arricchisce di offerte 100% elettriche e ibride plug-in.



Già riferimento in termini di comfort, grazie alle sospensioni con Progressive Hydraulic Cushions®, ai sedili Advanced Comfort e alle sue 20 tecnologie di assistenza alla guida, SUV C5 Aircross raggiunge una nuova fase nel programma Citroën Advanced Comfort con questa offerta ibrida plug-in efficiente e performante.



VERSATILITÀ: una guida ispirata dall’utilizzo dei nostri clienti, con zero emissioni di CO2 nel quotidiano in modalità 100% elettrica (55 kmi di autonomia) e un’autonomia illimitata per i tragitti più lunghi, grazie al motore a benzina.

SILENZIO A BORDO: un viaggio in modalità elettrica in totale serenità in un ambiente ovattato, senza rumore o vibrazioni.

ESPERIENZA DI GUIDA TOP DI GAMMA: prestazioni elettrizzanti grazie all’abbinamento di un motore benzina PureTech 180, di un motore elettrico da 80 kW e di un cambio automatico, per 225 cv di potenza complessiva e 320 Nm di coppia disponibile immediatamente.

INTUITIVITÀ: un ecosistema tecnologico completo, semplice e intuitivo, che include la gestione automatica delle modalità di guida, una ricarica semplificata e un portale di servizi connessi dedicati.



Grazie alla sua modularità di riferimento, SUV C5 Aircross Hybrid è il più modulabile del suo segmento: 3 sedili posteriori individuali, scorrevoli, inclinabili e ripiegabili a scomparsa, con un volume del bagagliaio Best in Class da 460 l a 600 l.



SUV C5 Aircross Hybrid, con un’autonomia di 55 kmi in modalità elettrica, emissioni di CO2 a partire da 32 g/km e consumi a partire da 1,4 l/100 km in ciclo WLTP, rappresenta una nuova fase nella transizione energetica di Citroën, proponendo una motorizzazione ibrida plug-in che unisce tecnologia e costo di utilizzo competitivo.



SUV C5 Aircross Hybrid è prodotto in Francia nella fabbrica di Rennes – La Janais insieme alle versioni termiche destinate all’Europa e già vendute in oltre 110.000 unità in un anno.



Le prime consegne di Nuovo SUV C5 Aircross Hybrid sono previste alla fine del primo semestre 2020.