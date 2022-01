Nuovo SUV Citroen C5 Aircross 2022, anche Plug-in Hybrid con 55 km di autonomia

Oggi 12 gennaio 2022 sembra una giornata particolarmente ricca di annunci. Dopo l'arrivo della Mazda MX-5 2022 in Italia vi presentiamo anche la nuova Citroen C5 Aircross.

Stellantis ha reso il SUV francese più largo e imponente, così che potesse infondere maggiore sicurezza. Abbiamo infatti 4.500 mm di lunghezza, 1.840 mm di larghezza e 1.670 mm di altezza, con un lungo passo di 2.730 mm. Debutta poi una nuova firma luminosa a LED a forma di "V" con effetto 3D che richiama i tasti di un pianoforte.

Oltre alle novità esteriori, è l'abitacolo che riserva le maggiori novità: troviamo ad esempio un nuovo Touch Pad da 10" che sembra sospeso sulla plancia su tutte le motorizzazioni termiche con navigatore e su tutta la gamma Plug-in Hybrid. Inoltre abbiamo un nuovo quadro strumenti digitale da 12,3" totalmente personalizzabile, oltre ai nuovi sedili Citroen Advanced Comfort di nuova generazione, composti da una schiuma ad alta densità nella parte strutturale interna.

Attenzione massima anche agli spazi: nuova Citroen C5 Aircross offre da 580 litri a 720 litri nella versione termica e da 460 litri a 600 litri nella versione Plug-in Hybrid. A proposito di ibrido plug-in, C5 Aircross permette di viaggiare in elettrico fino a 55 km, senza vibrazioni, in silenzio e fino a 135 km/h con 320 Nm di coppia istantanea. A differenza di molti altri SUV Plug-in Hybrid, C5 Aircross 2022 permette una ricarica rapida da appena 2 ore su Wallbox. Per ora, non sembra prevista una versione 100% elettrica come la Citroen e-C4.