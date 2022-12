Nuovo studio su affidabilità auto boccia Porsche: è 'peggio di Land Rover e Jaguar'

Mentre Porsche lancia la sua collezione di NFT, realizzata in collaborazione con l’artista Patrick Vogel, il warranty provider del Regno Unito Warrantywise ha condotto un’analisi dei piani di garanzia e riparazione di moltissime auto determinando che Porsche è il marchio più inaffidabile sul mercato.

La casa automobilistica tedesca, come riportato da CarScoops, è stata bocciata con un punteggio pessimo nello studio di Warrantywise, il quale ha riguardato oltre 131.000 piani di garanzia estesa, frequenza e prezzi delle riparazioni durante 2021 e 2022. Il marchio “numero uno”, da intendersi in una classifica ordinata per i produttori meno affidabili, è proprio Porsche: la società tedesca non si trova in vetta alla luce del costo di riparazione delle sue auto, bensì a causa della frequenza delle riparazioni richieste dai consumatori, la quale porta il punteggio di affidabilità a 35,1 su 100.

Lo stesso vale per Alfa Romeo, che si posiziona al quarto posto nonostante abbia il costo di riparazione più basso della Top 10, con 52,4 punti su 100. Al secondo posto si trova Land Rover, che richiede fino a 29.083 dollari per singolo intervento sul sistema elettrico, seguita da Jaguar con 20.684 dollari massimi per una riparazione. Il punteggio ottenuto, rispettivamente, è di 40,2 e 48,2 punti.

Respiro di sollievo per le tedesche Audi, BMW e Mercedes-Benz, che occupano in ordine quinta, sesta e settima posizione, mentre l’unico marchio giapponese nella Top 10 è Mitsubishi, con un punteggio di 69,4 su 100. Il CEO di Warrantywise, Lawrence Whittaker, ha dichiarato: “I prezzi premium corrispondono davvero a costi premium, come risulta evidente dai dati dell'indice di affidabilità. Con più tecnologia che mai nelle auto di fascia alta, supponiamo sia naturale che richiedano un po' più di manutenzione e costi elevati rispetto al normale”.

Parlando sempre di Porsche, eccovi una mitica sfida tra 911 Turbo S e 911 GT3.