Nel nuovo spot con Kimi Raikkonen la Alfa Romeo Stelvio deride una Dodge Viper

Kimi Raikkonen continua ad essere un rappresentante di punta per Alfa Romeo sul vecchio continente, e adesso ci arriva infatti un nuovo ed esilarante trailer che vede protagonista una Stelvio Quadrifoglio che mette al proprio posto suo una Dodge Viper.

Il breve video pubblicitario inizia con la Stelvio Quadrifoglio che viaggia tra i fantastici panorami di una strada costiera, e si concentra sul decantare le doti delle sospensioni attive e del sistema infotainment da 8,8 pollici del crossover italiano. Subito dopo però vediamo una vettura sportiva di colore nero avvicinarsi con fare minaccioso al crossover.

Uno sguardo più accurato avrebbe subito notato si trattasse di una Dodge Viper dello scorso decennio, e non dell'ultimissima generazione. Nello spot il marchio sulla punta del cofano non è presente, e lo stesso vale per il badge che avrebbe dovuto mostrarsi al centro del volante. Ciò è particolarmente strano se si considera il fatto che sia Alfa Romeo che Dodge facciano ora parte del Gruppo FCA, e quindi dal nostro punto di vista non ci sarebbe niente di male nel promuovere anche il prodotto di un'altra compagnia della quale si detiene la proprietà.

Insomma, più avanti la Viper si ferma di fianco alla Stelvio e la sfida emettendo un sonoro ruggito, ma subito dopo il finestrino di quest'ultima si abbassa e mostra il faccione impassibile di Kimi Raikkonen. Iceman mette la vettura in Race mode, e la Viper perde tutta la sua sicurezza andando via con la coda tra le gambe.

Lo spot termina qui, ma noi vogliamo rimandarvi a tutte le novità riguardo la Stelvio Quadrifoglio 2020: ecco tutte le informazioni fornite da Alfa Romeo, sperando che il grosso veicolo sportivo si riprenda dai numeri non lusinghieri portati a casa all'inizio di quest'anno. Per finire vi consigliamo la visione di un altro spot con Kimi Raikkonen che, come sempre, non manca di sprizzare genuina simpatia da ogni poro col suo fare a metà tra il serioso e l'ironico: dategli un'occhiata.